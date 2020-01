Landbouwer krijgt na extreme verwaarlozing verbod op het houden van dieren opgelegd KAR

07 januari 2020

17u56 0 Bertem Een landbouwer uit Bertem is veroordeeld tot 12.000 euro boete en zes maanden cel nadat er op zijn erf extreme dierenverwaarlozing werd vastgesteld. Isidore B. mag van de rechter geen dieren meer houden.

Isidore B. moest zich verantwoorden omdat hij zijn dieren geen aangepaste voeding, verzorging of huisvesting gaf en voor het plegen van valsheid in geschrifte. Ooien met pasgeboren lammeren liet B. bij vriestemperaturen op een weide staan. Zo hield hij ook geen toezicht op meerdere bevallingen en voorzag hij geen klauwverzorging. De dieren waren bij controle erg verzwakt, mager en verwaarloosd. B. kreeg in het verleden al een verbod opgelegd, maar daar trok hij zich niets van aan. Hij duidde een andere persoon aan als sanitair verantwoordelijke onder het mom dat hij te oud was geworden om die taak op zich te nemen, maar daar geloofde de rechter niets van.

“Hij heeft een ongunstig strafregister en hij trok geen lessen uit vroegere veroordelingen voor gelijkaardige feiten. Hij is hardleers.” B. vervalste ook dierenpaspoorten om twee stieren te verkopen. Dat komt hem nu allemaal duur te staan met een celstraf van zes maanden, een geldboete van 12.000 euro. Het verbod op het houden van dieren is levenslang. B. kan nog wel in beroep gaan tegen zijn straf.