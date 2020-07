Kruispunt Bosstraat-Vuikelaan wordt heraangelegd JSL

27 juli 2020

15u07 0 Bertem Op maandag 3 augustus start de heraanleg van het kruispunt Bosstraat - Vuikelaan om het veiliger te maken voor alle weggebruikers. De werken duren tot half september. Zolang is de Bosstraat ter hoogte van het kruispunt volledig onderbroken. Verkeer wordt omgeleid via de Bosstraat en Weygenstraat.

Het bestaande kruispunt Bosstraat – Vuikelaan, met zijn verkeersplateau, wordt volledig weggebroken en heraangelegd. Er worden versmalde rijstroken aangebracht met een volledig nieuwe fundering en nieuwe rijweg in gekleurd beton. Het aanliggende fietspad zal ook deels heraangelegd worden, zodat de overgangen bij het kruisen van de Vuikelaan en het op- en afrijden van het fietspad zonder hindernissen kan gebeuren.

Omleiding

Tijdens deze periode is de Bosstraat ter hoogte van het kruispunt volledig onderbroken en is doorgaand verkeer niet mogelijk. Verkeer wordt omgeleid via de Oude Baan en de Weygenstraat. Voor deze omleiding zal een parkeerverbod voorzien worden in het deel van de Oude Baan tussen de Bosstraat en de Weygenstraat en de Weygenstraat zelf in beide rijrichtingen.

De werken starten op maandag 3 augustus en als alles volgens plan verloopt, zijn ze voltooid rond 15 september 2020.