Kattestroof speelt meer dan 5000 euro bij elkaar voor het goede doel ADPW

12 september 2019

De tweede editie van Kattestroof Speelt Tegen Kanker brengt 5020,83 euro op. “Hiermee steunt ons speelplein Think Pink België en het Kinderkankerfonds vzw, dat elk de helft van die opbrengst ontvangt. Want ja, dat gemene spel winnen we maar al te graag”, zo klinkt het bij de organisatie.

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus kon iedereen zich komen uitleven op de terreinen van GBS Leefdaal. De animatorenploeg van speelpleinwerking Kattestroof zorgde voor allerlei spelletjes. Er waren live acts, hapjes en drankjes. En natuurlijk konden bezoekers hun haren laten knippen en gratis doneren.

“En dat het een succes was Dankzij de inzet van de animatorenploeg van Kattestroof, de vele vrijwilligers, kappers, sponsors en alle bezoekers kunnen we aan Think Pink België en het Kinderkankerfonds elk 2510,415 euro schenken. Bedankt, allemaal”, zo luidt de boodschap bij de organisatie.