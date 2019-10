Jongeren werken voor Guinee tijdens Youca Action Day ADPW

17 oktober 2019

14u35 1

Het is vandaag Youca Action Day. Duizenden jongeren van het vierde tot het zevende middelbaar ruilen dan hun schoolbank in voor een ervaring op de werkvloer. Het loon voor die dag, 55 euro, gaat naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd. Ook in de Bertemse gemeentescholen zijn zes jongeren aan de slag gegaan.

Sophie Wijckmans, Kato Gilis en Camille D’herde zijn leerkracht voor een dag in GBS ‘t Zonneveld in Bertem. In GBS Leefdaal helpen Kawthar Chahboun, Aurore Lefebvre en Ode Janssens een dagje in de klas. Het gemeentebestuur betaalt hen hiervoor graag elk 55 euro om aan Youca te schenken.

Ondernemen

Dit jaar steunt Youca de jongeren in Guinee. Hun partner Trias wil er de werkloosheid onder jongeren verminderen en hen stimuleren om te ondernemen. Dit doet Trias samen met Jeunes Solidaires, een jong, dynamisch platform van maar liefst 800 jongeren tussen de 15 en 35 jaar. Onderliggend wil Trias de oorzaken van armoede en migratie, die vaak te maken hebben met het gebrek aan jobs, voor Guineese jongeren aanpakken.

Meer over Trias

samenleving