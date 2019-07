Jean Letellier, bekend van takeldienst Letellier, overleden op 67-jarige leeftijd ADPW

01 juli 2019

19u56 0

Jean Letellier, de oprichter van de gelijknamige takeldienst BVBA Jean Letellier en zonen uit Korbeek-Dijle, is niet meer. De man overleed vorige week donderdag op 67-jarige leeftijd. Hij was al langer ziek. Er werd in familiekring afscheid genomen van Jean. Zij die willen kunnen de asurne van Jean groeten in het funerarium Pues, Geldenaaksebaan 344 in Heverlee op woensdag van 18.30 tot 19.30 uur.