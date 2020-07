Jaarmarkt 2020 in Bertem afgelast Joris Smets

09 juli 2020

13u09 0 Bertem Net als in Leuven zal er dit jaar geen jaarmarkt plaatsvinden in Bertem. Het gemeentebestuur ziet het niet zitten in tijden van corona met alle voorzorgsmaatregelen die gehandhaafd zouden moeten worden.

Pech voor wie uitkeek naar de jaarmarkt in Bertem eind september: ze is officieel afgelast. “De veiligheid voor bezoekers, standhouders, deelnemers van de wedstrijden en alle medewerkers gaat boven alles”, klinkt het. “De Jaarmarkt coronaveilig organiseren, is niet mogelijk. We slaan dus een jaar over. Afspraak voor de volgende editie op 25 september 2021!”