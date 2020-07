Italië komt naar Leefdaal met ‘Gusto & Piu’: “Passie voor de Italiaanse keuken die doorheen de jaren gegroeid is” Joris Smets

19 juli 2020

15u04 0 Bertem In Leefdaal kan u sinds kort terecht bij ‘Gusto & Pio’: een Italiaanse delicatessenwinkel waar Debbie Tegenbos (41) met veel passie in de winkel én achter de kookpotten staat. Niet gemakkelijk natuurlijk, in tijden van corona een nieuwe zaak starten. Toch ziet Debbie het helemaal zitten. “Ik moest iets doen met mijn liefde voor de Italiaanse keuken”, vertelt ze enthousiast.

Voltijds werkzaam op de communicatiemarketing afdeling van AXA, kinderen van 16, 13 en 6 jaar thuis en als zelfstandige in bijberoep pas een nieuwe zaak opgestart: hopelijk heeft Debbie Tegenbos (41) niet heel veel slaap nodig ‘s nachts. “Momenteel is het zeker nog combineerbaar”, zegt ze. “Mijn man en kinderen helpen gelukkig ook wel wat. We zien wel hoe het verder loopt, maar momenteel doe ik het heel graag en vinden de inwoners van Leefdaal gelukkig toch al hun weg naar ‘Gusto & Pio’.”

Italiaans

“Mijn man is afkomstig uit Sicilië. Zo is de liefde voor de Italiaanse keuken doorheen de jaren gegroeid en heb ik sinds kort besloten met een eigen zaak te starten. Het is een delicatessenwinkel waar je van alle authentieke Italiaanse producten vindt. Ik sta ook zelf twee keer per week achter de kookpotten. Gerechten zoals verschillende Italiaanse pasta’s, Charcuterie- en kaasschotels, Arancini (Siciliaanse rijstballen met bolognesevulling), Canneloni, ... Ik maak het allemaal vers en mensen kunnen het telefonisch of via email bestellen. Veel vrije tijd schiet er natuurlijk niet meer over, maar het is een passie en ik doe het enorm graag!”

Adres: Dorpstraat 444, 3061 Leefdaal

De winkel zelf is open op woensdag en vrijdag van 14 uur tot 19 uur.

Facebookpagina met contactgegevens voor bestellingen