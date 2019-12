Heraanleg voetpaden Korbeekse Kerkstraat verdergezet na kerstvakantie ADPW

20 december 2019

Om onnodige hinder en omleiding te vermijden, worden de werken aan de Korbeekse Kerkstraat tijdens de kerstvakantie stilgelegd. Tot en met dinsdag 7 januari worden de plaatselijke omleiding en het parkeerverbod dan ook opgeheven.

Vanaf woensdag 8 januari werkt aannemer Liema uit Tienen verder. Hij start dan met de tweede fase van de werken, namelijk het vernieuwen van de voetpaden en de boordstenen in de Korbeekse Kerkstraat tussen Stationsstraat en Nijvelsebaan, richting Neerijse. Er wordt dan een omleiding voorzien via dezelfde straat, maar in de rijrichting van Bertem. Tijdens de werken wordt nagegaan of een parkeerverbod op de omleidingsweg nodig is