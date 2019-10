Heraanleg van voetpaden in Korbeekse Kerkstraat ADPW

11 oktober 2019

13u07

De infrastructuur in de Korbeekse Kerkstraat en de Stationsstraat wordt vernieuwd. Beide straten krijgen een nieuwe asfaltlaag, maar eerst worden vanaf woensdag 16 oktober de voetpaden in de Korbeekse Kerkstraat vernieuwd. Dit brengt verkeershinder met zich mee, maar de gemeente Bertem probeert die te beperken.

“Aannemer Liema uit Tienen zal vanaf 16 oktober de voetpaden en de boordstenen in de Korbeekse Kerkstraat vernieuwen. Aan de Korbeekse Kerkstraat nummer 10 wordt het voetpad verbreed en komt er een wegversmalling. Aan nummer 24 wordt de breedte van het voetpad rond de trap aangehouden, waardoor de rijweg iets versmalt. De werken worden in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase wordt eerst volledig afgewerkt voor er aan de volgende fase gestart wordt. Als de weersomstandigheden het toelaten, duren deze werken in totaal 2 maanden”, zo klinkt het bij de gemeente Bertem.

Verkeershinder

Deze werken brengen sowieso verkeershinder met zich mee. “Wij proberen die hinder tot een minimum te beperken, maar rekenen ook op uw begrip. Tijdens de werken is er alleen plaatselijk verkeer mogelijk. Maar tijdens de werkuren van 7 tot 17 uur zal dit op bepaalde momenten toch moeilijk zijn. Wanneer de aannemer voor uw huis werkt, is uw garage/oprit tijdelijk onbruikbaar. Wanneer de boordstenen worden gestort, is uw oprit minstens 48 uur niet bereikbaar. Denk eraan om uw wagen tijdig in een andere straat te parkeren. Uiteraard geraakt u altijd te voet of met de fiets aan uw woning. Er wordt een omleiding voorzien langs het gedeelte van de Korbeekse Kerkstraat waar op dat moment gewerkt wordt”, zo laat de gemeente Bertem weten.