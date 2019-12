Heksentocht Leefdaal schenkt 1.900 euro aan Mama’s depot ADPW

31 december 2019

Voor de 18e keer griezelden 500 dappere wandelaars door Leefdaal langs donkere holle wegen en vreemde figuren. De editie van 2019 werd er eentje om in te kaderen. De acht acts onderweg blonken uit in originaliteit: de tocht was niet voor bange zielen. En de mooi versierde voortuinen op het parcours zorgden voor extra sfeer. De organisatie koos bewust voor een duurzame editie, met een investering in herbruikbare bekers en verschillende sorteerplekken voor afval. Zo droeg ook de Heksentocht bij aan een proper en plastiekvrij dorp.

“De opbrengst van deze spannende avond gaat dit jaar naar Mama’s depot, een warm initiatief van KVLV Bertem, Leefdaal & Korbeek-Dijle in samenwerking met de gemeente en het OCMW. In Mama’s depot kan iedereen terecht voor mooie tweedehandse kleren en kinderspullen, netjes gesorteerd en opgeknapt door vele vrijwilligers. Ook dat is duurzaam. Dankzij de mooie som van 1.900 euro kan Mama’s depot investeren in enkele duurdere stukken die ze minder vaak aangeboden krijgen”, klinkt het.

De Heksentocht is een unieke samenwerking tussen de Leefdaalse verenigingen. Ook dit jaar kon de Heksentocht rekenen op de medewerking van de KVLV, de Gezinsbond, Chiro Leefdaal, GBS Leefdaal, de Zanglijster, de CM, Tjerrie & vrienden, De Joskes, de vrienden van de Korbeekstraat, Kattestroof en heel veel enthousiaste medewerkers en dorpsgenoten.