Gezocht: geëngageerde bewoners om mee te denken over ruimtelijke ordening ADPW

04 juli 2019

14u58 0

De gemeente Bertem hecht veel belang aan burgerparticipatie. “Adviesraden zijn erg belangrijk in de interactie tussen het bestuur, inwoners en verenigingen. Geïnteresseerde inwoners krijgen er de kans zich te verdiepen in dossiers en op basis van hun ervaring of interesse voorstellen tot verbetering te doen. De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) geeft advies over ruimtelijke ordening. Wij doen een warme oproep aan alle inwoners om zich te engageren. Uw ideeën kunnen ons meehelpen om Bertem mooier, leefbaarder en aangenamer te maken”, zo klinkt het bij de gemeente Bertem.

Zij zijn op zoek naar een voorzitter, drie deskundigen (een architect, een stedenbouwkundige of een ruimtelijk planner, maar ook iemand die door interesse en ervaring inzicht in de materie heeft verworven, kan deskundig zijn) en hun plaatsvervangers en daarnaast zes vertegenwoordigers en zes vervangers uit de maatschappelijke geledingen: milieu en natuur – landbouwers – handelaars – werknemers - senioren en welzijn - vrije tijd (jeugd, cultuur en sport). Kandidaten kunnen zich per brief of e-mail aanmelden bij omgeving@bertem.be. De kandidaturen voor de adviesraden worden ten laatste verwacht op 15 september.