Gemeenteraad kent eretitels toe aan Leonard Vranckx en Herman Ginis ADPW

27 juni 2019

Met de vernieuwing van de gemeenteraad kwam een einde aan het mandaat van meerdere raadsleden. Als blijk van waardering voor hun jarenlange inzet voor het gemeentebestuur, kregen Leonard Vranckx en Herman Ginis de titel van respectievelijk ereschepen en eregemeenteraadslid. Vranckx was achtereenvolgens zes jaar OCMW-raadslid, zes jaar schepen en zes jaar gemeenteraadslid van de gemeente Bertem. Herman Ginis (Gemeentebelangen - Open VLD) was van januari 2007 tot december 2018 gemeenteraadslid in Bertem.