Gemeenten ondertekenen Bomencharter: ‘doel is om 75.000 nieuwe bomen te planten tegen 2024' ADPW

17 oktober 2019

18u09 0 Bertem In Bertem werd donderdag door 14 lokale besturen het Bomencharter ondertekend. Samen streven ze ernaar om tegen 2024 minstens 75.000 bijkomende bomen te planten in Vlaams-Brabant.

“Elk lokaal bestuur geeft zelf aan hoeveel nieuwe bomen ze wil planten. Het doel is dat de deelnemende steden en gemeenten tegen 2024 samen minstens 7. 000 nieuwe bomen geplant hebben. Vier partners zullen de lokale besturen ondersteunen om deze doelstelling te realiseren. Zij stellen onder meer hun kennis en expertise ter beschikking. In sommige gevallen staan de partners zelf in voor het planten van bomen. De projectcoördinatie en de globale telling van het aantal geplante bomen in Vlaams-Brabant gebeurt door ‘Bertem Bomendorp’, een burgerinitiatief met een passie voor bomen”, zo klinkt het. De telling van het aantal geplante bomen per gemeente/stad wordt voortdurend geüpdatet en weergegeven op http://www.bomencharter.be.

“Door nieuwe bomen te planten, willen we de klimaatopwarming verminderen (opname van CO2). Bovendien bieden bomen bescherming tegen de gevolgen van de klimaatopwarming, namelijk tegen hitte, droogte en overstromingen. Daarnaast zorgen bomen voor een betere luchtkwaliteit en ze vormen een lawaaibuffer. Ze bevorderen ook de (geestelijke) gezondheid, de natuurbeleving en de biodiversiteit”, zo luidt de boodschap bij de verschillende besturen.

Behalve het bestuur van Bertem zullen ondertekenden ook de besturen van volgende steden en gemeenten het charter: Begijnendijk, Bever, Boortmeerbeek, Boutersem, Geetbets, Halle, Keerbergen, Lennik, Linter, Merchtem, Steenokkerzeel en Tremelo. Daarnaast werd het ook ondertekend door de volgende partners: het Centrum voor Botanische Verrijking vzw, BOS+, de Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen en Bertem Bomendorp. Na 17 oktober wordt de focus van het Bomencharter geografisch verruimd. Alle steden en gemeenten in Vlaanderen worden dan opgeroepen om het Bomencharter voor Vlaanderen te ondertekenen. De lokale besturen uit Vlaams-Brabant die het Bomencharter nog niet ondertekend hebben, kunnen ook nog altijd meedoen.

