Gemeente waarschuwt voor ransomware

16 januari 2020

13u42 0

De gemeente Bertem waarschuwt zijn burgers voor ransomware. “Dat is een kwaadaardige software die de toegang blokkeert tot een informaticasysteem of gegevens versleutelt zodat ze onbruikbaar worden. Via een afpersbericht verneemt u dat de toestand opnieuw genormaliseerd wordt na het betalen van een geldsom. Maar de geldsom betalen is geen goede keuze”, zo klinkt het bij de gemeente.

“Je kan best je voorzorgen nemen door een back-up te nemen. Zorg dat het virus niet alle persoonlijke data kan vernietigen. Maak voldoende reservekopieën van uw documenten op de Cloud of op een extern systeem (usb, verwisselbare schijf…). Installeer een goede antivirussoftware dat virussen snel opspoort en vernietigt. Zorg ervoor dat alle software up-to-date is. Kies voor automatische updates en vertrouw niemand. Cybercriminelen versturen valse e-mailberichten die lijken op berichten van een webwinkel, een bank, de politie of de belastingdienst. Ze infecteren uw computer als u op de kwaadaardige link klikt”, zo klinkt het.

“En als je toch slachtoffer bent geworden: zet je wifi uit en trek de internetkabel uit. Koppel alle toestellen los, zoals harde schijf of USB-stick en laat je toestel opnieuw installeren. Betaal nooit en doe aangifte bij de politie”, aldus de gemeente.