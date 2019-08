Gemeente waarschuwt voor factuurfraude ADPW

08 augustus 2019

10u05 0

De Economische Inspectie stelt een verhoging vast van het aantal meldingen over factuurfraude. Dat laat de gemeente Bertem weten aan zijn burgers.

“De facturen waren correct, van een Franse leverancier waar we regelmatig goederen aankopen. Twee maanden geleden ontving ik een e-mail met de melding dat hun rekeningnummer was gewijzigd en dat de bankgegevens in bijlage waren toegevoegd. Wat later kreeg ik een aanmaning van de leverancier, wat ik vreemd vond. Ik nam telefonisch contact op en kwam er zo achter dat zij helemaal geen nieuw rekeningnummer hadden en bijgevolg al twee maanden geen betalingen van ons hadden ontvangen”, zo schetst de gemeente een voorbeeld.

Herkenbaar? Dan bent u wellicht ook slachtoffer van een vervalste factuur. De Economische Inspectie stelt vast dat er opnieuw een verhoging is van het aantal meldingen over factuurfraude. Factuurfraude is fraude waarbij oplichters een factuur vervalsen. Ze onderscheppen de papieren of elektronische factuur en wijzigen het rekeningnummer. Als de ontvanger deze vervalste factuur betaalt, betaalt hij dus de oplichters.

“Vergelijk het rekeningnummer op de factuur met het rekeningnummer op de bestelbon of officiële website van de leverancier. Wees extra waakzaam als een factuur een nieuw rekeningnummer vermeldt. Bel in geval van twijfel uw leverancier op via een nummer dat u kent. Niet het nummer op de factuur, want dat kan ook vervalst zijn”, zo waarschuwt de gemeente Bertem.