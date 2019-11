Gemeente viert Kerst met eigen feeëriek dorpje ADPW

29 november 2019

Het centrum van Bertem verandert op zaterdag 14 en zondag 15 december opnieuw in een feeëriek Kerstdorp. Dat bestaat uit de Kerstmarkt georganiseerd door de Bertemse zelfstandigen en de sociale kersthappening, georganiseerd door het Roemeniëcomité. Dit jaar is ook het gemeentebestuur aanwezig met een standje. Als je langs gaat, ontvang je een gloednieuwe, herbruikbare winkeltas én een kortingsbon die je meteen kan gebruiken bij de standhouders in het Kerstdorp.

Het Kerstdorp is open op zaterdag 14 december van 16 tot 24 uur en op zondag 15 december van 14 tot 20 uur. De Kerstmarkt van de Bertemse zelfstandigen staat op het Gemeenteplein. De sociale kersthappening van het Roemeniëcomité is te vinden in De Pastorij op de Vossenstraat. De opbrengst hiervan gaat naar het Roemeens partnerdorp Taut. Op zondag 15 december tussen 13.30 en 14.30 uur is het dan weer Kerstdrink aan de stand op het Gemeenteplein.