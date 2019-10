Gemeente verwijdert glasbollen door sluikstorters en slechte ligging ADPW

16u05 1 Bertem De glasbollen aan de Bosstraat zijn weggenomen. Dit was nodig omdat er op die plek weinig sociale controle was. Hierdoor verdween er niet alleen glas in de bollen. Sluikstorters dumpten ook hun afval rond de glasbollen. Na overleg met EcoWerf en Fostplus werd beslist om de glasbollen te verwijderen.

“Het sluikstorten is een probleem aan de Bosstraat. Er is weinig sociale controle op die plek, waardoor er daar vanalles gebeurt wat eigenlijk niet mag. Daarnaast is het de parking voor de mensen die in Bertembos gaan wandelen. Ook de Oude Bertembosstraat komt op die glasbollen uit. Die straat wordt veel gebruikt door landbouwers, maar zowel zij als de buurtbewoners kunnen vaak niet door omdat de wagens aan de glasbollen kriskras door elkaar geparkeerd staan. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden om de glasbollen te verwijderen. Deze maatregel geeft ons de kans om dat pleintje op een degelijke manier in te richten”, zegt milieuschepen Marc Morris (CD&V).

Ondertussen kijkt de gemeente samen met Ecowerf naar een andere plek om glasbollen te plaatsen. Glas wegbrengen kan nog altijd naar het Gemeenteplein, de glasbollen aan de Tervuursesteenweg ter hoogte van Rapid Bertem of naar het recyclagepark.