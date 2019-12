Gemeente verbiedt vuurwerk met Nieuwjaar ADPW

12 december 2019

Vuurwerk met Nieuwjaar is in de gemeente Bertem niet toegelaten. “Voor dieren is vuurwerk heel onaangenaam. De knallen klinken oorverdovend voor hen en de lichtflitsen doen hen schrikken. We hebben geen vuurwerk nodig om het nieuwe jaar feestelijk in te gaan. Daarom is in ons huidig politiereglement opgenomen dat vuurwerk afsteken verboden is. Ook met oudjaar”, zo luidt het bij de gemeente Bertem.