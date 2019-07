Gemeente en OCMW worden één bestuur ADPW

04 juli 2019

De administratie van OCMW en gemeente worden vanaf nu samengevoegd in Bertem. “Achter de schermen zijn we er al een hele tijd mee bezig en wie de laatste weken in het gemeentehuis kwam, heeft waarschijnlijk ook al enkele veranderingen opgemerkt. Ons bestuur is volop bezig met een reorganisatie van de diensten. Begin dit jaar startten we de nieuwe legislatuur met een gemeenteraad die dezelfde leden heeft als de OCMW-raad en ook het college van burgemeester en schepenen bestaat uit dezelfde leden als die van het vast bureau van het OCMW. Nu is de administratie aan de beurt om uiteindelijk als een volledig geïntegreerd lokaal bestuur te kunnen werken”, aldus de gemeente Bertem.

“Hiermee willen we de efficiëntie verhogen en onze dienstverlening klantvriendelijker maken, zoals dat verwacht mag worden van een modern bestuur. Het spreekt voor zich dat dit betekent dat er niet alleen verschuivingen zijn in het organogram, maar dat ook het gebouw efficiënter wordt ingericht. Tijdens deze werken kunnen we niet altijd onder de meest optimale omstandigheden werken, maar we doen ons uiterste best om de dienstverlening hier niet onder te laten lijden. We hopen op uw begrip voor deze tijdelijke hinder”, zo klinkt het in een bericht van de gemeente Bertem.