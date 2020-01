Gemeente en OCMW werken vanaf 1 maart op afspraak ADPW

31 januari 2020

14u52 0 Bertem De gemeente Bertem werkt vanaf maart 2020 op afspraak. “Dit om onze dienstverlening te verbeteren. De burger komt dan naar ons wanneer het het best past en de wachttijden worden tot een strikt minimum beperkt. Ze kunnen een afspraak maken op onze website, telefonisch of tijdens de uitgebreidere openingstijden aan het onthaal”, klinkt het.

“Niemand wacht graag. Logisch, de mensen hebben wel betere dingen te doen dan aanschuiven aan onze balie. Vertel ons wanneer je kan komen en wij wachten op je. Zo eenvoudig is dat. En als we weten wanneer je komt, kunnen we ons al op je bezoek voorbereiden. Heeft u één van onze diensten nodig, maak dan een afspraak”, zo luidt het.

Wie vanaf 2 maart toch zonder afspraak komt, krijgt aan de onthaalbalie een afspraak voor het eerstvolgende vrije moment. Als het kan de dag zelf nog, maar het is ook mogelijk dat je pas een dag later kan geholpen worden.

Vanaf maart 2020 is de onthaalbalie geopend op elke eerste werkdag van de week van 13 tot 20 uur. De andere werkdagen van de week van 8.30 tot 12 uur. Woensdag en donderdag is de balie van 13.30 tot 16 uur geopend. Zaterdag is dit van 10 tot 12 uur het geval.