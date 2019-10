Gemeente Bertem verstuurt 1163 testberichten via BE-Alert ADPW

04 oktober 2019

10u13 0

De gemeente Bertem testte donderdag BE-Alert uit. Dat is een alarmeringssysteem waarmee de gemeente de inwoners kan verwittigen bij een noodsituatie. “Om de verschillende mogelijkheden te testen, verstuurden we naar 607 personen een sms en naar 556 inwoners een ingesproken bericht. Van al deze berichten werd 98,64% correct ontvangen”, zo klinkt het bij de gemeente Bertem.

Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren te sluiten bij een brand. Je kan een BE-Alertbericht krijgen via sms, telefoon of e-mail, afhankelijk van wat de overheid op dat moment kiest.