Geen gemeentelijke activiteiten meer in mei of juni in Bertem JSL

11 mei 2020

12u51 0 Bertem Het lokale bestuur van Bertem liet eerder weten dat de activiteiten die in juni gepland stonden voorlopig nog niet werden uitgesteld of afgelast. Maar om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft het schepencollege toch beslist om dit voorjaar geen activiteiten meer te organiseren. Een overzicht.

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, moeten we nog altijd afstand bewaren en zijn samenscholingen verboden. Daarom gaat ‘Kijk ik Fiets’ dit jaar niet door en wordt de opening van het petanqueterrein en de viering van de sportkampioenen en cultureel verdienstelijke personen uitgesteld.

“Het petanqueterrein aan het atletiekpark in Korbeek-Dijle wordt officieel geopend op zaterdag 12 september, op voorwaarde dat het dan voor iedereen veilig is. De viering van de sportkampioenen en cultureel verdienstelijke personen dat traditioneel einde juni plaatsvindt, verplaatsen we voorlopig naar vrijdag 16 oktober. ‘Kijk ik fiets’ zal dit jaar uitzonderlijk niet plaatsvinden”, luidt het.

Overzicht

Mei

-Het feestweekend van GBS Leefdaal, dat gepland was op 15-17 mei, is uitgesteld.

-Infoavond: Help mijn kind is gameverslaafd, dat op 18 mei gepland was, is uitgesteld.

-Pinksterfeesten in Leefdaal op 29 mei - 1 juni is geannuleerd.

Juni

-KunstVoer, dat normaal van juni tot en met augustus loopt, wordt een jaar uitgesteld.

-De officiële opening van het petanqueterrein in Korbeek-Dijle met petanquetornooi op 13 juni wordt uitgesteld naar 12 september.

-Kijk ik fiets op 20 juni wordt afgelast.

-Viering sportkampioenen en cultureel verdienstelijke personen wordt uitgesteld naar 16 oktober.