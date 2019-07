Garages met twee oldtimers vatten vuur Kim Aerts

21 juli 2019

In de Vlieguit in Leefdaal is zondagavond brand ontstaan in twee garages. Daarin stond telkens een oldtimer, een jeep en een bestelwagen. Volgens de eerste vaststellingen zouden de auto’s niet verloren zijn, maar enkel rookschade hebben opgelopen. De brandweer van Leuven kreeg het vuur snel onder controle maar had wel bijstand nodig van de collega’s uit Vilvoorde en Zaventem.