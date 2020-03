Frituur Michel viert zijn 30-jarig bestaan in Leefdaal Joris Smets

16u23 5 Bertem Uw goede voornemens nog steeds aan het volhouden? Dan vermeed u best het dorpsplein in Leefdaal dit weekend. Daar stond alles in het teken van het 30-jarig bestaan van frituur Michel die zijn trouwe klanten in de watten legde.

1 Maart 1990 is Michel Garbe (55) met zijn frituur gestart op het plein in Leefdaal. Bijna twee jaar later brandde de zaak uit, maar daar was Michel snel over: amper twee maanden later stond hij er terug in een nieuw gebouw. Vandaag staat hij nog steeds met een brede glimlach, samen met zijn vrouw Nancy Cochet (51), achter de friteuse. Dit weekend vierde de zaak zijn 30-jarig bestaan en dat vonden Michel en Nancy een goede gelegenheid om al hun trouwe klanten te verwennen. Er werd een tent opgezet en iedereen kreeg een gratis drankje, hapjes en frietjes. “Mijn favoriete hapje? Een Jupiler”, stelt Michel. “Ik eet zelf niet veel frietjes nee, voor mij liever gekookte patatten. Ik doe het nog steeds erg graag en zal nog vele jaren doorgaan”.

Dat frituur Michel zijn 30-jarig bestaan vierde ging niet onopgemerkt voorbij: veel klanten kwamen genieten van de gastvrijheid en hen proficiat wensen. “Wij komen hier al sinds hij pas begon”, zeggen trouwe klanten Kris en Ingrid. “Het is een hele sympathieke man, een echt dorpsfiguur. Iedereen kent hem. Michel en Nancy zijn beide harde werkers en dat zie je ook. De frietjes zijn hier altijd heel erg goed en mosselen komen we ook vaak eten wanneer het seizoen daar is”.