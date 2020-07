Fr. Dottermansstraat afgesloten op 17 juli JSL

15 juli 2020

Op vrijdag 17 juli is de Fr. Dottermansstraat in Bertem, tussen de Sint-Medardusstraat en de Vossenstraat, afgesloten voor alle verkeer wegens afbraakwerken. Er wordt een omleiding voorzien via de Sint-Medardusstraat. Voetgangers en fietsers worden omgeleid via Het blok en de brandweg aan de Tervuursesteenweg.