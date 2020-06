Erediensten in parochies van Federatie Bertem hervatten op 14 juni JSL

08 juni 2020

12u47 0 Bertem Vanaf zondag 14 juni wordt de publieke eredienst in de kerken van Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dijle en in de kapel van Sint-Verona opnieuw opgestart. In het belang van ieders gezondheid moeten er wel strikte veiligheidsmaatregelen worden gerespecteerd.

De leden van de federatieploeg en een afvaardiging van de drie kerkfabrieken hebben in gezamenlijk overleg met deken Patrick Maervoet beslist dat in de drie kerken (Sint-Pieter Bertem, Sint-Bartholomeus Korbeek-Dijle, Sint-Lambertus Leefdaal) en in de kapel van Sint-Verona (Leefdaal) de publieke erediensten opnieuw opstarten vanaf zondag 14 juni 2020. In het belang van ieders gezondheid doen zij een beroep op de medewerking van alle kerkbezoekers om de veiligheidsmaatregelen strikt na te leven.