Elf maanden rioleringswerken in Bertem

10 september 2019



In de Parijsstraat, Dorpstraat, Borsstraat en Oude Leuvensebaan in Bertem zullen vanaf 16 september voor de periode van elf maanden rioleringswerken plaatsvinden. Die werken worden gespreid in verschillende fases, om zo de hinder tot een minimum te beperken.

Aannemer DSV nv uit Aarschot begint volgende week maandag met rioleringswerken in de Oude Leuvensebaan, Leuvenstraat, Parijsstraat, Borsstraat en Dorpstraat in Bertem. “De werken worden uitgevoerd in opdracht van Aquafin, dat instaat voor de aanleg en het beheer van infrastructuur voor de zuivering en het transport van afval- en hemelwater. Aquafin wil met deze werken het afvalwater van dit gebied, dat nu nog te vaak ongezuiverd in de Voer belandt, aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk”, zo klinkt het bij de gemeente Bertem.

Omleiding

Om de overlast voor de betrokken bewoners tot een minimum te beperken, wordt de werfzone beperkt tot maximaal 50 meter, de toegang tot de woningen wordt gegarandeerd en voor voetgangers en fietsers wordt een vrije doorgang voorzien. Er wordt een omleiding voorzien voor de bewoners van het ingenomen deel van de Dorpstraat en de Borsstraat naar de Leuvenstraat via een tijdelijke weg tussen de Parijsstraat en de Borsstraat. Vanaf 16 september wordt in de Parijsstraat tussen de Dorpstraat en de tijdelijke weg eenrichtingsverkeer ingesteld in de rijrichting Leuvenstraat. In de volledig werfzone geldt een parkeerverbod aan beide zijden van de weg.