Drie inzittenden van auto geklist na achtervolging KAR

14 augustus 2020

21u20 0 Bertem In Bertem is vrijdagochtend een wagen verongelukt na een achtervolging met de politie. Drie inzittenden van het voertuig werden opgepakt.

De politie Voer en Dijle (Tervuren, Bertem, Oud-Heverlee en Huldenberg) kreeg in de loop van de voormiddag verschillende oproepen uit Tervuren, over drie verdachte personen die zich verplaatsten met een zwarte wagen. Verschillende patrouilles gingen ter plaatse en in de Dorpsstraat in Bertem stootte één van de patrouilles op het verdachte voertuig. Die wagen ging er aan hoge snelheid vandoor, maar ter hoogte van de brug over de Voer, aan het kruispunt met de Groenendaal, verloor de bestuurder de controle over het voertuig en botste tegen de brug. De drie inzittenden vluchtten te voet verder maar konden korte tijd nadien ingerekend worden. Vermoed wordt dat het gaat om inbrekers.

