Doortocht Rik Van Steenbergen Classic ADPW

20 juni 2019

Op zaterdag 22 juni vindt de 21ste Rik Van Steenbergen Classic plaats. Deze recreatieve fietstocht zal vanuit Herent via Bertem naar Huldenberg rijden. Er is een bevoorrading voorzien aan het voetbalterrein van Bertem. De fietsers zullen vanuit Herent via de Bosstraat, de Oude Baan, de Gebrs. Jourandstraat, de Jozef Ginisstraat, de Ferd. Vanlaerstraat, de Egenhovenstraat, de Paardenstraat, de Slangenpoelweg, de Dorpstraat en de Blokkenstraat naar Huldenberg rijden. Er is een bevoorrading voorzien aan het voetbalterrein van Bertem.