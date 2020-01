Delle en Slangenpoel afgesloten op 21 januari door filmopnames ADPW

16 januari 2020

In de Delle in Leefdaal en in de Slangenpoel in Bertem vinden op dinsdag 21 januari filmopnames plaats. Om dit mogelijk te maken, zijn beide straten die dag voor alle verkeer afgesloten tussen 9.30 en 15 uur.