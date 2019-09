De Zorghoeve slaakt noodkreet: ‘Nieuwe locatie of werking stoppen’ ADPW

25 september 2019

16u43 0 Bertem Het water staat het Leefdaalse dierenopvangcentrum De Zorghoeve aan de lippen. “Onze werking komt in het gedrang door een moeilijke start na de overname, door een tekort aan inkomsten en bijna geen subsidies. Indien wij geen steun krijgen, zijn wij genoodzaakt onze werking te stoppen op 31 december 2019", zeggen zaakvoerder Marc De Keyzer en Iris Cornelis.

De kans dat dierenliefhebbers binnenkort zich niet meer tot De Zorghoeve kunnen wenden, is reëel. Zowat een jaar geleden namen Marc De Keyzer en Iris Cornelis De Zorghoeve over. Een dierenopvangcentrum dat geen geweldige financiële papieren kon voorleggen. Daarnaast waren er heel wat problemen met vergunningen. Vorige eigenaar Giovanni Persoons verdween van de radar, maar zijn exuberante levensstijl deed vragen rijzen bij vrijwilligers. Zijn dure reizen, helikoptervluchten en het feit dat er geen aparte rekening was voor de vzw, waarna Persoons allerhande privézaken bekostigde met het geld van de dierenopvang, zorgden ervoor dat er meerdere vrijwilligers opstapten. Minister van dierenwelzijn Weyts (N-VA) dreigde eerder al met de sluiting van het opvangcentrum.

Het plan om de panden na twee jaar over te kopen, gaat niet door. “Persoons heeft ons twee weken geleden ingelicht dat hij voorlopig door elementen uit het verleden niet kan verkopen”, klinkt het. Dat is niet het enige probleem. “De vraagprijs van 1,6 miljoen euro is gewoonweg niet realistisch”.

Leegstaand pand

Daarom dringt een verhuis zich op. “Wij willen niet stoppen, maar wij moeten dringend een nieuwe locatie vinden en dat kost handen vol geld. Aangezien er in Vlaams-Brabant heel weinig asielen overblijven is het heel belangrijk dat De Zorghoeve vzw kan verder werken om dieren in nood op te vangen en te verzorgen. Wij zoeken ook heel gericht een nieuwe thuis voor deze dieren”, vertellen Marc en Iris. Zij doen dan ook een oproep. “Als mensen een pand in hun gemeente kennen dat leegstaat en geschikt is om te gebruiken als asiel, als ze ons financieel kunnen steunen of een andere oplossing kunnen aanbieden, horen wij het graag. In vele landen worden asielen goed gesteund door de overheid, maar hier ligt het duidelijk anders”, menen Iris en Marc.

Arbeidscircuit

Zij zouden het dan ook erg jammer vinden dat het verhaal hier stopt. “Wij vangen honden, katten en boerderijdieren op die verloren gelopen zijn, gedumpt zijn, afgestaan zijn of in beslag genomen zijn. Hiervoor werken wij samen met een 36-tal gemeenten en politiezones. Daarnaast werken wij samen met zorginstanties om mensen de kans te geven zich in te werken in het arbeidscircuit, om zich te ontplooien of gewoon om een nuttige dagbesteding te hebben. Onder meer scholen en bejaardentehuizen komen op uitstap naar De Zorghoeve. Wij hebben ook een unieke service naar de samenwerkende gemeenten en politiezones, en staan 7 dagen op 7, 24 uur op 24 uur klaar om in geval van nood ter plaatse te komen en onze hulp aan te bieden. Het welzijn van de dieren is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Een oplossing is in hun belang. Het hele team van De Zorghoeve: medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en zeker onze dieren zullen de eventuele redders heel dankbaar zijn”, zo besluiten Iris en Marc.