De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met burgemeester Joël Vander Elst: “Ik kom hier wandelen als ik tot rust wil komen”

Joris Smets

08 juli 2020

09u24 0 Bertem Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag Nu het ernaar uitziet dat velen van ons de zomer in eigen land zullen doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Vandaag volgen we burgemeester van Bertem Joël Vander Elst. Hij leidt ons naar een autovrije wandelroute langs de Bredeweg en Cornelisberg.

Joël Vander Elst heeft even nood aan welverdiende rust. Als burgemeester van Bertem hanteert hij steeds een druk schema waar veel stress bij komt kijken. Dat heeft zijn weerbots gehad: het voorbije weekend werd hij geopereerd in Gasthuisberg nadat men ontdekte dat zijn linkerkransslagader voor 95% dichtzat. “Ze waren er maar net op tijd bij”, vertelt hij. “Ik druk nu even de pauzeknop in en daarvoor is deze wandelroute langs de Bredeweg ideaal.”

De burgemeester wil even een misverstand uit de wereld helpen: hij is niet aan het vechten voor zijn leven. De nodige ingreep in Gasthuisberg het voorbije weekend is goed verlopen en hij geniet nu van wat rust na een hectische periode als burgemeester van Bertem. “Toch blijf ik op de hoogte van alles wat er gebeurt in onze gemeente en zal indien nodig bijsturen”, zegt hij. “Maar het is belangrijk dat ik nu voldoende rust neem en ontspan. Daarvoor is deze wandelroute in Bertem ideaal.”

Wandelroute

Joël is sinds zondag thuis van Gasthuisberg na zijn ingreep. “Het was serieus verschieten”, zegt hij. “Ik ging eigenlijk voor maagklachten en dan hebben ze ontdekt dat mijn linkerkransslagader voor 95% dichtzat. Een dag, een week of een maand... het had niet veel langer geduurd of ik had in het beste geval een hartinfarct gehad. We hebben het coronavirus in Bertem meteen heel serieus genomen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen: amper zes besmettingen in de woonzorgcentra en ook het merendeel van de inwoners is gevrijwaard gebleven. Het harde werk tijdens de coronacrisis, waar veel stress bij kwam kijken, heeft nu denk ik zijn weerbots gehad. Na de ingreep moet ik voldoende rusten en ontspannen.”

“De wandelroute langs de Bredeweg en Cornelisberg is ideaal daarvoor”, vertelt Joël. “De route is autovrij en leidt de vele wandelaars en fietsers langs de prachtige natuur van onze gemeente. Op het hoogste punt van de wandelroute op de Bredeweg heb je een mooi overzicht van de drie gemeenten: Bertem zelf, Korbeek-Dijle en Leefdaal. Het is een acht kilometer lang en ik wandel ze samen met mijn gezin wekelijks. We doen er ongeveer anderhalf tot twee uur over. Hier kan ik echt tot rust komen en genieten. Ik heb een serieuze waarschuwing gehad en ga een andere levensstijl hanteren. Blijven wandelen hier en meer tijd maken om thuis te zijn tussen het werk door, bijvoorbeeld.”