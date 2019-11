De Eglantier zoekt hulpt voor realisatie van Huis Floortje ADPW

21 november 2019

16u00 0 Bertem De Eglantier breidt uit en bouwt Huis Floortje speciaal voor de zorg en opvang van kinderen en jongeren met een dubbele diagnose van ernstig mentale beperking in combinatie met autisme en eventuele gedragsproblemen. Maar dat kunnen ze niet alleen.

“Al 40 jaar biedt De Eglantier kinderen, jongeren en jongvolwassenen met ernstig meervoudige beperkingen kwaliteitsvolle zorg. Er is al lang nood aan bijkomende plaatsen voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een laag functioneringsniveau, autisme en autistiform gedrag. Momenteel begeleidt De Eglantier al een aantal jongeren met deze specifieke problematiek in een huis apart van het hoofdgebouw. Maar om beter aan deze nood tegemoet te komen, bouwt De Eglantier een nieuwe woning. Die krijgt de naam Huis Floortje, naar het meisje waarvoor De Eglantier oorspronkelijk werd opgericht. Dankzij Huis Floortje kunnen deze zwaar zorgbehoevende kinderen en jongeren langer thuis blijven en kunnen ze er ook in de vakantie terecht. Zo kunnen de ouders de zorg langer volhouden”, meldt de gemeente Bertem.

Vlabinvest doet een extra inspanning om kleinschalige initiatieven te steunen en zo te helpen om de historische achterstand van het aanbod in de welzijnssector in Vlaams-Brabant te helpen wegwerken.

Iedereen kan helpen

Maar iedereen kan helpen. “Neem deel aan acties van De Warmste Week of zet zelf een actie op. De Eglantier is bij Music For Life erkend als ‘goed doel’. Kom langs op ons tuinfeest dat jaarlijks plaatsvindt op de derde zondag van september. Houd met uw bedrijf teambuildingdagen bij De Eglantier. U doet dan logistiek werk, onderhoudswerk, tuinwerk, poetswerk... Individuele giften zijn welkom. In ruil krijgt u 3 keer per jaar het Eglantierkrantje toegestuurd. Of zet u in als vrijwilliger. Neem daarvoor contact op om de mogelijkheden te bespreken”, zo vraagt de gemeente Bertem.