De Eglantier krijgt subsidie voor nieuwbouw ADPW

20 december 2019

18u31 0

De Eglantier vzw in Bertem is al jaren een dagverblijf voor twee leefgroepen. In totaal kunnen er tien kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een dubbele diagnose terecht. Er is ook een verblijfsmogelijkheid voor kinderen met de hoogste zorgnood. Daarom heeft de provincie Vlaams-Brabant besloten hen een subsidie van 163.601,10 euro toe te kennen voor de nieuwbouw.