Burgemeesters in onze regio kiezen resoluut voor tricolore sjerp KAR/ADPW

30 september 2019

17u28 0 Bertem Vlaanderen heeft na meer dan vier maanden eindelijk een regeerakkoord. Eén van de nieuwigheden is de mogelijkheid voor burgemeesters om te kiezen tussen een traditionele sjerp met de Belgische driekleur en een Vlaams leeuw (eentje met rode tong en rode klauwen), of om resoluut te gaan voor de Vlaamse sjerp met enkel zwart en geel. “Zijn er geen belangrijker dingen?”, klinkt het bijna in koor bij de burgemeesters in onze regio.

“Ik vind het heel vreemd om daar een regeringszaak van te maken. Voor mij is dit helemaal niet belangrijk. Ik ben ook niet van plan om de gemeente op kosten te jagen en ga dus gewoon verder mijn Belgische sjerp blijven dragen”, stelt Hans Eyssen, CD&V-burgemeester van Holsbeek.

Hetzelfde credo bij Bertems burgemeester Joël Vander Elst (Gemeentebelangen-Open Vld): “Het is erg dat zoiets in het regeerakkoord staat. Als dat al prioriteiten zijn, moet je niet verbaasd zijn dat de kiezer ‘foert’ zegt. Ik denk er dan ook niet aan om mijn Belgische sjerp in te wisselen.”

“Rare beslissing"

Ook Adri Daniëls CD&V-burgemeester in Oud-Heverlee zal zijn driekleur blijven dragen. “Ik vind het een rare beslissing. Als schepen droeg ik een sjerp met Vlaamse kleuren. Gaan ze daar nu ook een kleur van wegnemen? Want anders is het verschil helemaal niet meer duidelijk.”

Ook de burgemeesters van Tremelo, Keerbergen en Haacht houden resoluut vast aan de tricolore sjerp. Kris Leaerts (Team Burgemeester), burgervader van Kampenhout, kijkt nog even de kat uit de boom. “Ik wacht nog even af en ik kijk wat de meerderheid doet. Ik hoop gewoon niet dat die keuze voor een verdeeldheidsgevoel gaat zorgen.”

