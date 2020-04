Burgemeester en restaurant Bertem Brug bakken smoutebollen voor wzc Joris Smets

03 april 2020

15u47 0 Bertem Het restaurant Bertem Brug en het gemeentebestuur hebben de bewoners en het personeel van woonzorgcentrum Sint-Bernardus in Bertem getrakteerd op smoutebollen. Zij kwamen hen in moeilijke tijden een hart onder de riem te steken en deze ter plaatse bakken. Burgemeester Joël Vander Elst (Open Vld) kwam ook een handje helpen.

Uitbater Jan De Bie van Bertem Brug nam contact op met Burgemeester Joël Vander Elst met het idee om een actie te ondernemen. “Ik zit nog met heel wat grondstoffen die ik waarschijnlijk niet zal kunnen bewaren tot na de maatregelen, die kan ik dus beter besteden om de mensen in deze moeilijke periode nog een beetje te vermaken”, aldus Jan De Bie. “Mijn voorwaarde was wel dat de burgemeester mee achter het fornuis kwam staan.”

Initiatief

De burgemeester nam hierop contact op met de directie van Sint-Bernardus en kreeg onmiddellijk een positief antwoord. “Voor de meeste bejaarden is het verlaten van hun woning om de nodige zorgen te krijgen in het woonzorgcentrum al een moeilijk moment”, zegt Joël Vander Elst. “Daar komt nu nog eens bovenop dat zij in deze periode volledig afgesloten zijn van familie en vrienden. Acties als deze zorgen ervoor dat onze bejaarden even hun gedachten kunnen verzetten. Zolang de nodige gezondheids- en veiligheidsperimeters worden nageleefd, zal ik elk initiatief dat onze ouderen ten goede komt, ondersteunen.”

Smoutebollen

Alle bewoners en het voltallige personeel werden getrakteerd op smoutebollen en muziek. Deze werden gebakken in een tent die buiten aan het woonzorgcentrum werd opgesteld. Alle maatregelen met betrekking tot COVID-19 werden minutieus opgevolgd. Een doorgeefsysteem zorgde ervoor dat alle risico’s op besmettingen werden uitgesloten.