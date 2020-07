Bloed doneren in Leefdaal op 20 juli JSL

01 juli 2020

15u47 0 Bertem De bloedinzamelingen blijven doorgaan om er samen voor te zorgen dat de bloedvoorraad op peil blijft voor patiënten die hierop rekenen. Dit gebeurt ook in tijden van corona in heel veilige omstandigheden. U kan op 20 juli tussen 18 en 20 uur in de Vlieg-In in Leefdaal doneren.

U kan op maandag 20 juli tussen 18 en 20 uur bloed geven in de Vlieg-In, Vlieguit 6 in Leefdaal. Tijdens de coronacrisis is het wel verplicht om een afspraak te maken. Dit kan hier of het gratis nummer 0800 777 00.