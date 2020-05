Bib Bertem opent deuren vanaf 8 juni EDLL

30 mei 2020

11u54 0 Bertem Op maandag 8 juni opent de bibliotheek van Bertem opnieuw haar deuren, maar voorlopig enkel tijdens de weekdagen. In het weekend blijft de bib nog dicht. Ook de bib van Leefdaal blijft tot nader order gesloten.

De medewerkers van de bib in Bertem zijn volop bezig met de bib coronaproof te maken. Mits de nodige veiligheidsmaatregelen ben je er als bezoeker vanaf maandag 8 juni weer welkom. De Bertemse bib zal voorlopig enkel tijdens de weekdagen geopend zijn. “Na een proefperiode evalueren we onze werking en sturen we bij waar nodig. Daarna kan ook de bib van Leefdaal opnieuw geopend worden en zullen we ook weer in het weekend voor u klaarstaan”, laat de bib weten. De bib van Leefdaal blijft tot nader order dus nog gesloten. De afhaalservice wordt intussen wel gewoon voortgezet. Alle praktische informatie vind je op de website van de bibliotheek.