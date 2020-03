Bewoners woonzorgcentrum in Bertem krijgen concert JSL

16u30 0 Bertem De bewoners van woonzorgcentrum Sint Bernardus in Bertem hebben deze namiddag bezoek gehad van ‘Wederzijds Genoegen’. Jonas van Esch gaf in de mobiele etalage van Kinderboetiek La Petite Fleur een concert voor alle bewoners en zorgpersoneel van het woonzorgcentrum.

In deze moeilijke tijden heeft Kinderboetiek La Petite Fleur hun mobiele etalage ter beschikking gesteld aan de organisatie Wederzijds Genoegen. Jonas van Esch gaf in de stralende zon een concert voor iedereen van het woonzorgcentrum. “Ik ben bezorgd om het psychisch welzijn en de gezondheid van senioren in deze moeilijke tijden van isolatie”, zegt Jonas. “Daarom wil ik met de mobiele etalage interactieve, plezante en coronavrije concerten aanbieden op parkings en pleintjes.”