Bestuurder duikt veld in en gaat over de kop met wagen Kim Aerts

01 januari 2020

10u45 0

Een bestuurder is woensdagochtend met zijn auto over de kop gegaan langs de Tervuurstesteenweg in Leefdaal. De man week van zijn rijvak af en ging zo door de berm langs de kant van de weg om uiteindelijk op zijn dak in een veld te belanden. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en sloten de weg gedeeltelijk af. Over de toestand van de bestuurder is voorlopig niets bekend. Er was even verkeershinder door het ongeval.