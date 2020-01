Bertemse eindejaarstombola reikt 500 euro uit aan winnaar Joris Smets

30 januari 2020

10u49 0 Bertem In woon-zorgcentrum Sint-Bernardus is dinsdagavond de 7de nieuwjaarsreceptie van de Bertemse middenstand doorgegaan. Het hoogtepunt van de feestelijke avond was de bekendmaking van de winnaar van de eindejaarstombola, zij won een geschenkbon van 500 euro.

De nieuwjaarsreceptie voor de lokale handelaars van Bertem was dit jaar opnieuw een succes. De aansluitende eindejaarstombola wordt sterk gewaardeerd door de 27 deelnemende handelaars en het bestuur noteerde 148 inschrijvingen voor de tombola zelf. De praktische organisatie en het beheer van het B-bon systeem in Bertem is in handen van het gemeentebestuur. Aan dit systeem zijn geen kosten verbonden en het is een ideale manier om nieuwe klanten aan te trekken. Het gemeentebestuur schenkt soms B-bonnen als attentie, inwoners kopen ze aan bij de dienst vrije tijd.

Tom Phillips (Open-Vld), schepen van lokale economie, had lovende woorden voor de handelaars in Bertem en overhandigde de geschenkbon aan de winnaar: “De handelaars in Bertem zijn een dragende kracht en maken onze gemeente buitengewoon boeiend. We blijven met het bestuur inzetten op nieuwe ondernemingen, samenwerken en elkaar versterken”.

Mensen verbinden

Mia Rom, maatschappelijk assistente bij het OCMW in Bertem, was de gelukkige winnaar van de hoofdprijs en weet al hoe ze het geld zal besteden: “Een van de taken van het OCMW is om mensen te verbinden en met het gewonnen geld ga ik deze taak op privé vlak doortrekken. Ik ga een feestje organiseren voor de families van mijn nieuwe man en ik, zodat zij elkaar goed leren kennen”.