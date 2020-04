Bertembos en Eikenbos met elkaar verbonden JSL

22 april 2020

13u26 0 Bertem Op initiatief van de Vlaamse Landmaatschappij en de gemeente Bertem werden het Bertembos en het Eikenbos met elkaar verbonden. In de Bosstraat, op de grens met Herent, is er nu een veilige oversteekplaats voor wandelaars, fietsers en ruiters.

Samen met de Vlaamse Landmaatschappij wil de gemeente Bertem het Bertembos en het Eikenbos recreatief en ecologisch met elkaar verbinden. Dit boscomplex situeert zich tussen de dorpskernen van Bertem en Veltem-Beisem (Herent). Beide bossen, telkens ongeveer 100ha groot, worden gescheiden door een landbouwgebied en door de Bosstraat die beide dorpskernen met elkaar verbindt. Zowel voor natuur als voor recreatie zijn beide bosgebieden momenteel dus van elkaar gescheiden. Aan de noordelijke uitlopers van beide bossen wordt de komende jaren een bosverbinding gerealiseerd, waarbij ook recreanten veilig kunnen oversteken, zowel wandelaars, fietsers en ruiters. Hiervoor werken de VLM, de gemeente Bertem en het Agentschap voor Natuur en Bos samen.

Verbinding

De aanleg van de veilige oversteekplaats in de Bosstraat vormt een eerste stap in het verbinden van het Bertembos en Eikenbos. Samen met het openmaken van een aangrenzend bospaadje door het Agentschap voor Natuur en Bos vormt het een nieuwe recreatieve verbinding. Bedoeling is dat op termijn zowel wandelaars, mountainbikers als ruiters deze nieuwe oversteek en verbinding kunnen gebruiken. De padenstructuur wordt hiervoor in de toekomst nog verder aangepast. Het lokaal bestuur Bertem draagt 30% van de kosten voor de oversteekplaats. De rest van het bedrag wordt gefinancierd door de VLM/Vlaamse overheid.