Bertem zoekt kandidaten voor de vrijetijdsraad JSL

04 maart 2020

12u46 0 Bertem Een maand geleden besliste de gemeenteraad van Bertem om een nieuwe adviesraad op te richten. De vrijetijdsraad brengt mensen samen die betrokken zijn bij het vrijetijdsaanbod in de gemeente. Hiervoor worden nu kandidaten gezocht.

De vrijetijdsraad adviseert het bestuur over alle domeinen die met vrije tijd (sport, cultuur, bibliotheek, erfgoed…) te maken hebben. Ze streeft naar het behoud, de verbetering en de uitwerking van een integraal vrijetijdsbeleid in Bertem.

De vrijetijdsraad volgt het beheer op van de culturele en sportieve instellingen en geeft hierover advies. Ze brengt overleg en uitwisseling tot stand tussen verenigingen, instellingen of organisatoren en organiseert indien gewenst thematische participatie zoals bevragingen, denkavonden of informatiemomenten. Ze bereidt tevens het verenigingenforum voor. Voor deze vrijtijdsraad zoekt Bertem nog verschillende kandidaten. Wie interesse heeft kan zich aanmelden via de website van de gemeente.