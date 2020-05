Bertem zamelt bijna 1 ton zwerfvuil in JSL

05 mei 2020

13u45 0 Bertem De zwerfvuilactie 2020 in Bertem zou een hele maand duren: van 28 februari tot 28 maart. 1107 vrijwilligers wilden zich opnieuw inzetten voor een proper Bertem. Maar toen brak de coronacrisis uit. Velen trokken dan maar alleen of als gezin de straat op. Zo verzamelde de gemeente alsnog 980 kg zwerfvuil.

Een hele maand lang, van 28 februari tot 28 maart, zouden maar liefst 1107 vrijwilligers de strijd met het zwerfvuil in Bertem aangaan. “De coronacrisis heeft echter een beetje roet in het eten gegooid”, klinkt het bij de gemeente. “In groep zwerfvuil verzamelen, mocht niet meer. Jammer voor onze scholen en Chiro’s op wie we altijd kunnen rekenen. Gelukkig waren er veel andere vrijwilligers die, rekening houdend met de coronamaatregelen, er wel voor konden zorgen dat hun stukje opruimzone zwerfvuilvrij gemaakt werd. Zo werd in totaal maar liefst 980 kg zwerfvuil ingezameld!”

