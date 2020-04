Bertem vraagt inwoners mee na te denken over invulling bos tussen E40 en wzc Sint-Bernardus JSL

30 april 2020

15u44 0 Bertem Het bos dat de E40 scheidt van het WZC Sint-Bernardus aan de wijk Vaerenberg is aangetast door de letterzetter, een keversoort. Het bos zal dus gekapt moeten worden. Zo verdwijnt niet alleen een groene omgeving, maar de bomen verminderen ook het geluid van de E40. Het lokale bestuur van Bertem vraagt haar inwoners mee na te denken over een nieuwe invulling van deze ruimte.

De letterzetter is een schorskever die verzwakte fijnsparren doodt. Ook het bos dat de E40 scheidt van het WZC Sint-Bernardus is erdoor aangetast. “Door de droogte van de afgelopen zomers zijn de fijnsparren verzwakt en dus gevoelig voor de letterzetter”, klinkt het bij de gemeente. “Om de opmars van deze schorskever te beheersen, is het belangrijk dat zowel de aangetaste als de gezonde bomen zo snel mogelijk verwijderd worden. In de gezonde bomen kunnen immers larven zitten die als ze uitkomen opnieuw voor een besmetting zorgen.”

Invulling

Dit bos vermindert ook het geluid van de E40 en komt zo de woonkwaliteit ten goede. Nu dit verdwijnt, ijveren het lokaal bestuur Bertem en het WZC bij het Agentschap Wegen en Verkeer om geluidsmetingen te houden en geluidsschermen te plaatsen. “Daarnaast willen we samen met de buurtbewoners nadenken over hoe we deze ruimte een zinvolle en aangename invulling kunnen geven. Een groene omgeving heeft namelijk positieve effecten op ons én op ons leefmilieu. Buurtbewoners die ideeën hebben of erover willen nadenken, kunnen zich melden bij woonzorgcentrum Sint-Bernardus.”