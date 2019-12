Bertem toont intentie om werk te maken van gezondere inwoners ADPW

17 december 2019

20u24 0

Het lokale bestuur van de gemeente Bertem toont haar intentie om werk te maken van gezondere inwoners. Dat doet het bestuur door het charter ‘Gezonde Gemeente’ te ondertekenen. Met de ondertekening engageert Bertem zich om tijdens de legislatuur 2019-2024 inwoners te stimuleren om gezond te leven in een gezonde omgeving.

Burgemeester Joël Vander Elst (Gemeentebelangen-Open Vld) en schepen van gezondheid Marc Morris (CD&V) zetten hun handtekening onder het charter ‘Gezonde Gemeente’. “Door het charter te ondertekenen, tonen we dat gezond leven in een gezonde omgeving een belangrijk thema is voor Bertem. We willen dat de gezonde keuze hier de meest makkelijke keuze wordt”, zegt Marc Morris.

Een lokaal integraal gezondheidsbeleid verankert doeltreffende en toegankelijke gezondheidspromotie en ziektepreventie structureel in de beleidsplannen. Inzetten op gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid zijn de pijlers van zo een beleidsplannen.

In samenwerking met lokale organisaties, verenigingen en Logo Oost-Brabant geeft Bertem zo niet alleen uitvoering aan de eigen lokale ambities. Het lokaal bestuur helpt tegelijk mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en de internationale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Gezonde gemeente is een initiatief van de Vlaamse Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg), in samenwerking met het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, VAD vzw en VVSG vzw, met de steun van de Vlaamse overheid. Ook tal van andere preventieorganisaties onderschrijven dit initiatief.