Bertem neemt deel aan Tournée Minérale ADPW

29 januari 2020

De gemeente Bertem neemt in de maand februari deel aan Tournée Minérale. “Ga met ons de uitdaging aan en drink in februari een maand lang geen alcohol. Zo ervaart u wat een maand zonder met u doet. Het is niet zozeer een kwestie van uzelf iets ontzeggen: u wint er vooral bij. Het lokaal bestuur helpt u en schenkt tijdens recepties extra alcoholvrije alternatieven”, zo klinkt het bij de gemeente Bertem.

“Een glas wijn bij het eten, een pint na het sporten: voor velen maakt het deel uit van de dagelijkse routine. Maar het brengt ook nogal wat risico’s met zich mee. Het beïnvloedt uw gezondheid, zowel fysiek als mentaal en het heeft impact op uw veiligheid en gedrag. Daarom dagen De DrugLijn en Stichting tegen Kanker ons dit jaar opnieuw uit om tijdens de maand februari geen alcohol te drinken. Zo krijgt uw lichaam de tijd om te recupereren van de gebruikelijke alcoholconsumptie”, zo besluit het gemeentebestuur.