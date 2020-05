Bertem natuur start met aardappelen drive-in Joris Smets

07 mei 2020

13u52 0 Bertem Genoeg van de Quick drive-in? Dan kan u vanaf volgende week vrijdag terecht in Bertem voor een heuse aardappelen drive-in! Linda Putseys zag veel van haar inkomsten wegvallen door de coronacrisis en bleef achter met maar liefst een half miljoen kilo aardappelen. Deze worden nu verkocht door middel van een drive-in, waarvan de helft van de opbrengst naar het goede doel gaat.

Door de droogte van 2017 en 2018 waren de voorbije jaren niet heel goed voor Bertem Natuur. Sinds 2019 ging het weer iets beter, maar door het coronavirus zal deze stijgende trend zich niet verderzetten. “De bedrijven waaraan we leveren zijn ook getroffen door het coronavirus”, stelt Linda Putseys van Bertem Natuur. “Ze stelden voor de overschot waarmee we zaten te komen halen, maar wel alleen gratis. De kwaliteit is nochtans heel goed. Daarom start ik vanaf zaterdag met de drive-in. Ze kunnen het geld in een kartonnen doos steken en we kunnen zelf de aardappelen in hun koffer leggen. Zo moeten ze niet eens uit hun auto komen. De helft van de opbrengst gaat naar een fonds dat onderzoek doet naar het coronavirus. Vanaf zaterdag is iedereen welkom en ik hoop op de steun van de lokale mensen.” Allen daarheen dus als u eens iets gezonder wilt dan de Quick drive-in! Of u kan er natuurlijk ook frietjes van maken.

Adres: Nieuwstraat 14, 3060 Bertem. Vanaf volgende week, elke vrijdag en zaterdag tot en met de tweede week van juni.