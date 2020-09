Bertem-Leefdaal en trainer Gunter Magits knikkeren Tubeke uit Beker van België: “We staan er meteen als ploeg” Stijn Deleus

07 september 2020

20u20 0 Bertem In het bekervoetbal loert een verrassing altijd om de hoek, dat weten ze nu ook in Tubeke. De tweedenationaler ging afgelopen zaterdag kopje-onder op het kleine kunstgrasveld van Bertem-Leefdaal. De Brusselaars klommen nog wel langszij, maar werden nadien genekt door een uitstekende invalbeurt van Jorne Vanderstappen.

Een heuse krachttoer van de eersteprovincialer, die trainer Magits net niet op de tafels deed dansen na afloop.

“Nee, dat lijkt me om te beginnen niet echt coronaproof, maar ik ben sowieso geen tafelspringer”, knipoogt de T1. “Ik geniet er wel op mijn manier van door de jongens zo uitgelaten te zien. Zelf ben ik nooit echt euforisch na zege, net zomin als ik teneergeslagen ben na een smadelijke nederlaag. Maar dit is heel mooi natuurlijk, in deze bizarre tijd waarin het allesbehalve evident is om je deftig voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Zaterdag is gebleken dat we er als ploeg en als groep meteen staan, ook al waren we nog maar aan onze vierde wedstrijd toe. Nu, voetbal blijft in zekere zin altijd wat onvoorspelbaar, als je weet bijvoorbeeld dat wij onlangs met 3-0 verloren van Crossing Schaarbeek en Tubeke datzelfde Schaarbeek met dezelfde 3-0-cijfers de baas was.”

Knappe invalbeurt Vanderstappen

Wat vooraf dus een redelijk kansloze missie leek, veranderde eens de partij op gang werd gefloten. “Het was sowieso een goede keuze om voor eigen publiek aan te treden, want op ons kleine veld zijn de ruimtes om de tegenstand uit verband te spelen net iets beperkter”, weet Magits. “Nu, we hebben de overwinning zeker niet gestolen want over heel de match bekeken hebben we zelfs meer kansen bij elkaar gevoetbald. We stonden goed in blok en nadat we de eerste stormloop overleefd hadden, lieten we ook in balbezit mooie dingen zien. Dan ga je met een 1-0-voorsprong de rust in en weet je dat je over een extra buffer beschikt. Maar zelfs nadien zijn we blijven combineren. En Vanderstappen viel dan knap in, met de 2-1 bij één van z’n eerste baltoetsen en nadien ook nog de bevrijdende 3-1. Als trainer maak je vooraf altijd bepaalde keuzes in functie van de tegenstander, maar zo’n invalbeurten zie ik heel graag gebeuren. Alleen naar komend weekend toe wordt het nu iets lastiger om knopen door te hakken (lachje).”

Nieuw thuisvoordeel tegen Dender

“Wat sowieso vaststaat, is dat we ook komend weekend gewoon thuis zullen spelen tegen Dender”, laat Gunter Magits nog weten. “Je weet maar nooit dat we daar nog eens ons voordeel uit kunnen halen, al is zo’n eerstenationaler wellicht een ander paar mouwen.”

De wedstrijd tegen Dender gaat aanstaande zaterdag door vanaf 20.15 uur.