Bertem laat stem bewoners doorwegen in mobiliteitsdebat ADPW

05 september 2019

19u28 0

Hoe verplaatst u zich meestal en wat is er in uw buurt nodig, zodat dit (nog) vlotter kan? Dat zijn vragen waarop Autodelen.net en KVLV in samenwerking met VVSG via een enquête een antwoord willen. “Hoe meer inwoners deelnemen hoe beter ons zicht op de uitdagingen van de mobiliteit van morgen. Met die informatie kunnen we aan slag om na te denken over de mobiliteit van morgen. De bevraging loopt vanaf september en vind je op www.vvsg.be/Bevraging-mobiliteit-in-uw-buurt. Deelnemers maken kans op één van de tien bonnen ter waarde van 50 euro”, zo klinkt het bij de gemeente Bertem.